La diferència marca la diferència. I tot i que hi ha qui la gaudeix i qui la pateix, qui la percep com un problema i qui la veu com un avantatge, en el fons, tot i saber-nos diferents, som tan iguals! És per aquesta igualtat en la diferència que tothom està cridat a acceptar-la, respectar-la i estimar-la. Perquè, ens agradi o no, és la diferència la que ens fa persones úniques, tant per dins com per fora. I la teva, ben segur que agradarà algú. I en el cas de tenir punxes, que no hi ha ningú que se n'escapi, la solució dels taps protectors és perfecta.