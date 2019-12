Me da vértigo el punto muerto

y la marcha atrás,

vivir en los atascos,

los frenos automáticos y el olor a gasoil.



Me angustia el cruce de miradas,

la doble dirección de las palabras

y el obsceno guiñar de los semáforos.



Me arruinan las prisas y las faltas de estilo,

el paso obligatorio, las tardes de domingo

y hasta la línea recta.



Me enervan los que no tienen dudas

y aquellos que se aferran

a sus ideales sobre los de cualquiera.



Me cansa tanto tráfico y tanto sinsentido,

parado frente al mar mientras que el mundo gira.

(Fragment del poemade Francisco M. Ortega Palomares)Vive mirando una estrellasiempre en estado de espera.Bebe a la noche ginebrapara encontrarse con ella.Sueña con su calaveray viene un perro y se la lleva,y aleja las pesadillasdejando en un agujerounas flores amarillaspa' acordarse de su pelo.Sueña que sueña con ella,si en el infierno le espera,quiero fundirme en tu fuegocomo si fuese de cera.Y antes de hacer la maletay pasar la vida entre andenes,deja entrar a los ratonespara tener quien le espere.Sueña con su melenay viene el viento y se la lleva,y desde entonces su cabezatan solo quiere alzar el vuelo,y bebe rubia la cervezapa' acordarse de su pelo.Sueña que sueña la estrellasiempre en estado de espera,vuelve a coger la botellay pasa las noches en vela.Siempre en estado de espera.