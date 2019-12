El caganer

Foto: Adrià Costa

En un pessebre hi ha d’haver-hiel nen Jesús i el Sant Josep,també la verge Maria,una vaca i una mulai mal penjat un angelet.Però sobretot hi ha d’haver-hi,hi ha d’haver-hi un caganer.Però sobretot hi ha d’haver-hi,hi ha d’haver-hi un caganer.Ha d’haver-hi escorça i molsai un poblet ben nevadeti un riu de paper de plata,pastorets i pastoretesal voltant d’un foc rogent.Però sobretot hi ha d’haver-hi,hi ha d’haver-hi un caganer.Però sobretot hi ha d’haver-hi,hi ha d’haver-hi un caganer.En un pessebre ha d’haver-hitres gallines i un ferrer,un ramat de cabres sueltes,i una iaia castanyera,i un dimoni dins l’infern.Però sobretot hi ha d’haver-hi,hi ha d’haver-hi un caganer.Però sobretot hi ha d’haver-hi,hi ha d’haver-hi un caganer.Agafeu la cartolina,retalleu un cel immensi afegiu-li unes estrelles:els que no tinguin llumeteshi podran posar gomets.Però sobretot hi ha d’haver-hi,hi ha d’haver-hi un caganer.Però sobretot hi ha d’haver-hi,hi ha d’haver-hi un caganer.També hi ha d’haver tres reisamb tres patges, tres camells,que venen des de l’Orient,carregats, porten presents.Que bé que ens ho passarem!Però sobretot hi ha d’haver-hi,hi ha d’haver-hi un caganer.Però sobretot hi ha d’haver-hi,hi ha d’haver-hi un caganer.Al pessebre hi ha d’haver,ha d’haver-hi un tamboretperquè hi segui Sant Josep.I si no hi ha tamboret,que el pobret s’estigui dret.No us en oblideu mai més,que en un pessebre hi ha d’haver,en un pessebre ha d’haver-hi,ha d’haver-hi un caganer.