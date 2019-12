Les tempestes de Turner

William Turner

William Turner

William Turner

William Turner

William Turner William Turner

William Turner

William Turner

William Turner

William Turner

William Turner

William Turner

William Turner

William Turner

William Turner

Joseph Mallord William Turner va néixer a Londres el 23 d'abril de 1775, i va morir, també a Londres, el 19 de desembre de 1851. Malgrat que és conegut sobretot per les seves marines i paisatges tempestuosos pintats a l'oli va ser també un magnífic aquarel·lista. Recordem un dels grans pintors del període romàntic, considerat precursor de l'impressionisme, a través d'un recorregut cronològic per 14 obres seves.Pescadors al mar, 1796.La cinquena plaga d'Egipte, 1800.Moll de Calais,1803.El naufragi del Minotaur, c. 1810.Ingleborough des de Chapel-Le-Dale, entre 1810 i 1815.Vaixell cremant, c. 1830.L'incendi del parlament de Londres, 1834.Remolcadors, costa de Northumberland, c. 1834.Vall d'Aosta: tempesta de neu, allau i tronada, 1836-1837.El Temerari remolcat a dic sec, 1839.Tempesta de neu: vaixell de vapor a la bocana del port, ca 1842.El Rigi fosc, 1842.El Rigi roig, 1842.Pluja, vapor i velocitat. El gran ferrocarril de l'Oest, 1844.