Beckett, la infelicitat divertida

Samuel Beckett va néixer a Dublín el 13 d'abril del 1906 i va morir a París el 22 de desembre del 1989. Recordem el dramaturg, novel·lista i poeta llegint-ne 14 reflexions.Ho vas intentar. Vas fracassar. Tant és. Prova-ho una altra vegada. Fracassa una altra vegada. Fracassa millor.Tots naixem bojos, alguns continuen així sempre.No hi ha res més divertit que la infelicitat.El nostre temps és tan excitant que només ens pot xocar l’avorriment.No existeix passió més poderosa que la de la peresa.Ets a la Terra. No hi ha cura per a això.Les paraules són tot el que tenim.Volem dir amor quan diem amor?Què és el que sé sobre el destí dels homes? Podria explicar-te més coses sobre raves.Cada paraula és com una innecessària taca en el silenci i en el no-res.Va haver-hi moments en què no només vaig oblidar-me de mi, sinó també del que sóc.Balla primer, pensa després. És l'ordre natural.Res és més real que res.Respirar és un hàbit. La vida és un hàbit o, més ben dit, una successió d’hàbits, ja que un individu és una successió d’individus.