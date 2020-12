Foto: Facebook

El músic i compositor mexicà Armando Manzanero, autor de cançons tan conegudes com Esta tarde vi llover o Somos novios, ha mort aquest 28 de desembre per complicacions derivades de la Covid-19. El recordem escoltant com Moncho, nascut al barri de Gràcia el 26 de juliol de 1940 i mort el 28 de desembre del 2018, es feia ben seu el bolero Contigo aprendí. I l'escoltem també cantat pel seu autor, Manzanero.Contigo aprendíque existen nuevasy mejores emociones.Contigo aprendía conocer un mundonuevo de ilusiones.Aprendíque la semana tiene más de siete días,a hacer contadas mis mayores alegríasy a ser dichoso, yo contigo lo aprendí.Contigo aprendía conocer el otro lado de la luna.Contigo aprendíque tu presenciano la cambio por ninguna.Descubríque puede un beso ser más dulce y más profundo,que puedo irme mañana mismo de este mundo,las cosas buenas ya contigo las viví.Y contigo aprendíque yo nací el día en que te conocí.Descubríque puede un beso ser más dulce y más profundo,que puedo irme mañana mismo de este mundo,las cosas buenas ya contigo las viví.Y contigo aprendíque yo nací el día en que te conocí.