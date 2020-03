Foto: Catorze

"Aquest vers trencat ens sobta, se'ns fica al cos, ens corprèn, perquè hi trobam un trencament que sorgeix de dins", escriu Gabriel de la S. T. Sampol al pròleg de Fred als ulls (Eumo Editorial) d' Antònia Vicens (Santanyí, 1941). Diu que la poeta mostra la complexitat "d'un món que coneixem pels ulls i on s'ha de viure malgrat el fred". En llegim cinc poemes.1.moltes de les coses que abans no vas gosarfer ara sí que tens prou coratgede fer-les però no pots a la sangja no t'hi creixen lliris camines arrossegantamb les sabatesenfilalls de sols petits que noencalenteixen2.la primera vegada t'escarrufa arreplegaramb la pala i la granera una rata morta vulguis o noels seus ulls diminuts transmetenla soledat d'un desertde gel la segona vegadaal damunt de la rata hi llancesfullaraca i t'oblides del fred3.és que a vegades a un pescadorse li rompel fil i et quedes al fons dela maramb l'ham clavata les genives4.sents que et desfàs comaquells jerseis de punt demitja que feia la padrina estiraves un fili en un no res del jerseinomés quedava el coll o el punyd'una màniga ara tuigual d'inconsistentt'aferres a una rosa5.si bé vas deixar dit que et volies endur a la tombael jardí i les estisores depodar noméshi ha cabut l'hiver