Foto: Alexandre Dulaunoy

El guardià de somnis

Somnis

Langston Hughes (Joplin, Missouri, 1 de febrer de 1902 - Nova York, 22 de maig de 1967) va ser un poeta, novel·lista i dramaturg estatudinenc. "M'encanta la senzillesa i la musicalitat de la seva poesia", diu, traductora d'aquests dos poemes de Hughes al català.Porta’m els teus somnis,somiador.Porta’m les melodies del teu corQue les embolcallaré ambun drap blau de cotólluny de les urpes ferotges del món.Versió original:Bring me all of your dreams,You dreamer,Bring me all yourHeart melodiesThat I may wrap themIn a blue cloud-clothAway from the too-rough fingersOf the world.Aferra’t als somnis.Perquè si els somnis morenla vida és com un ocell d’ales trencadesque ja no volen.Aferra’t als somnis.Perquè quan ja no en quedenla vida és com un camp estèriltot recobert de gebre.Versió original:Hold fast to dreamsFor if dreams dieLife is a broken-winged birdThat cannot fly.Hold fast to dreamsFor when dreams goLife is a barren fieldFrozen with snow.