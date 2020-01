Una de les protagonistes musicals dels premis Goya 2019 va ser Rosalía que, acompanyada del Cor Jove de l'Orfeó Català, va interpretar Me quedo contigo, de Los Chungitos. Escoltem la seva versió, així com l'original, i, de pas, també en sentim dues versions més: la de Manu Chao i la d'Antonio Vega.Si me das a elegirentre tú y la riqueza,con esa grandeza que lleva consigo,ay amor, me quedo contigo.Si me das a elegirentre tú y la gloria,de aquella bella historia de mi,por los siglos,ay amor, me quedo contigo.Me he enamorado,y te quiero y te quiero,solo deseo estar a tu lado,soñar con tus ojos,besarte los labios,sentirme en tus brazosque soy muy feliz.Si me das a elegir,entre tú y ese cielo,donde libre es el vuelo,para ir a otros nidos,ay amor, me quedo contigo.Si me das a elegir,entre tú y mis ideas,que yo sin ellassoy un hombre perdido,ay amor, me quedo contigo.Me he enamorado,y te quiero y te quiero,solo deseo estar a tu lado,soñar con tus ojos,besarte los labios,sentirme en tus brazosque soy muy feliz.Sentirme en tus brazosque soy muy feliz.