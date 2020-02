Sorolla i la llum

Joaquim Sorolla

Joaquim Sorolla i Bastida va néixer a València el 27 de febrer de 1863 i va morir a Cercedilla el 10 d'agost de 1923. La seva obra va evolucionar des de l'academicisme fins a l'impressionisme, i, finalment, el luminisme, que es caracteritza per una especial atenció als efectes de la llum en les escenes i els personatges. Recordem el pintor valencià fent un recorregut per 14 obres seves que mostren aquesta evolució.Marina, 1880.Venent melons, 1890.I encara diuen que el peix és car, 1894.Tràfic de blanques, 1894.Mare, 1895.Nu de dona, 1902.El pescador, 1904.El bany, 1905.Instantània, Biarritz, 1906.Passeig per la platja, 1909.La meva dona i les meves filles al jardí, 1910.Nens a la platja, 1910.La bata rosa, 1916.. Ayamonte, 1919.