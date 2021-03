La Venus de Botticelli

1. Adoració dels Mags, 1476. Sandro Botticelli

2. Verge amb lliris i vuit àngels, 1478. Sandro Botticelli

3. Les proves de Moises, Capella Sixtina, 1481-1482. Sandro Botticelli

4. Primavera, 1482. Sandro Botticelli

5. Pal·les dominant el Centaure, 1482. Sandro Botticelli

6. Venus i Mart, 1482-1483. Sandro Botticelli

7. El naixement de Venus, 1484-1485. Sandro Botticelli

8. Les tres gràcies, 1485-1487. Sandro Botticelli

9. Anunciació de Cestello, 1489 and 1490. Sandro Botticelli

10. L’Anunciació, 1490–1495. Sandro Botticelli

11. Retrat de Dante Alighieri, 1495. Sandro Botticelli



12. La calúmnia d'Apel·les, 1495. Sandro Botticelli

13. La història de Lucrècia, 1500-1501. Sandro Botticelli

14. Nativitat mística, 1500–1501.

Sandro Botticelli va néixer a Florència l'1 de març de 1445, on va morir el 17 de maig de 1510. Malgrat que el seu nom real era Allessandro di Mariano di Vanni Filipepi, se'l coneixia com a Botticelli perquè va ser aprenent del pintor Botticello. Va ser un dels més grans pintors del Quattrocento, una de les primeres etapes del Renaixement.La seva obra, patrocinada en gran mesura per la família Mèdici, comprèn temes religiosos, mitològics i profans en diverses tècniques i suports, inclosos els frescos que va realitzar a la Capella Sixtina. Ens apropem a un dels grans mestres del Renaixement a través d'aquestes 14 obres.