La parella conjuntada

Me resulta sorprenent com a les persones de qualsevol cultura els agrada dir:

Mira, jo estime a aquesta persona.

Nosaltres, més donats a contacte, l’abracem o besem sense pudor del que puga dir la gent.

Però en un país on tocar-se en públic està mal vist, cal inventar-te-les per expressar que el teu estimat / estimada és la persona que està al teu costat