​El cos m'avisa

Foto: Amanda Tipton

El cos és més intel·ligent que jo. Sempre té la raó. A vegades, per exemple, em vull enganyar i va, quedo amb X que, tot i que no sé què té que em grinyola, potser va bé. I, patapam, quan hi soc, em ve aquell nus enmig del pit. O goso fer allò que, encara que sembli impossible, em fa brillar els ulls només de pensar-hi. I sí, ho intento i, no sé com, va bé. I és així com el cos em fa d'alarma i d'estímul. A vegades són fiblades petites, intuïcions diminutes que venen de ves a saber quin pou de dins meu i que l'acaben encertant. I és gràcies a elles, encara que a vegades les intenti ignorar, que no he perdut el nord.El cos sap que hi ha persones que m'asfixien. A qui no els puc confiar res de mi perquè sé que em trinxarien de nou. I a prop seu soc un gat alerta, pendent de saltar, d'esgarrapar-les o de fugir-ne. Amb elles soc, precisament, el que mai vull ser: la versió més corcada de mi. A algunes, les conec des que vaig néixer. Potser és per això que l'esperança que allò es converteixi en alguna cosa sana, bona, sempre hi és. Però com n'és, d'esgotador, mantenir relacions buides.El cos també sap –i com li agrada, que la vida li ho recordi amb exemples en directe i a càmera lenta– que n'hi ha d'altres que em salven. A vegades els conec de fa poc i els veig poquíssim. Però m'omplen i treuen el millor de mi. Quan hi parlo noto com els nusos se'm desfan. I llavors respiro d'una altra manera, com si dins meu hi cabés més aire que abans. És tan alliberador que algú et llegeixi tal com ets, que t'escolti de debò, que et trobi punts de llum i te'ls ensenyi perquè els facis més grans. Que sigui així de fàcil. És tan alliberador poder ser vidre davant algú que també necessita ser vidre.El cos ho sap, que hi ha relacions que pesen i d'altres que t'eleven. Que n'hi ha que et fan el caminar farragós i d'altres, lleuger. I ho escric per no oblidar-ho mai més: hi ha persones que val la pena que respirin ben lluny de mi i d'altres amb qui la vida –aquesta cosa curta que ens travessa a tota velocitat– té més gust de vida.