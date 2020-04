Les dames de Waterhouse

John William Waterhouse

John William Waterhouse va néixer a Roma el 6 d'abril de 1849 i va morir a Londres el 10 de febrer de 1917. Va ser un pintor anglès emmarcat en el Prerafaelistisme, un corrent artístic que rebutjava el manierisme i reivindicava el detallisme i les composicions complexes pròpies de l'art italià del Quattrocento, època prèvia a la de Rafael. Waterhouse es va especialitzar en temes mitològics i del cicle artúric, especialment en el retrat dels personatges femenins. Recordem el pintor fent un recorregut cronològic per 14 obres seves.La dama de Shalott, 1888.Cleòpatra, 1888.Ofèlia, 1889.Odisseu i les sirenes, 1891.Circe oferint la copa a Odisseu, 1891.Hilas amb una nimfa, 1893.Santa Cecília, 1895.Hilas i les nimfes, 1896.Julieta, 1898.Bòreas, 1903.Cull les poncelles de les roses mentre puguis (a partir de "Gather Ye Rosebuds While Ye May", primer vers d'un poema de Robert Herrick), 1908.Cull les poncelles de les roses mentre puguis (a partir de "Gather Ye Rosebuds While Ye May", primer vers d'un poema de Robert Herrick), 1909.El Decameró, 1916.Miranda o La tempesta, 1916.