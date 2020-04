Francis Bacon, ets el que saps

Foto: ArTeTeTrA

Francis Bacon va néixer el 22 de gener de 1561 a Londres i va morir el 9 d'abril de 1626 a Highgate (Anglaterra). Recordem el filòsof, assagista i estadista, considerat un dels iniciadors de l'empirisme britànic, amb 14 reflexions seves.L'egoista seria capaç de calar foc a casa del veí només per fregir un ou.L'enveja sempre va lligada a la comparació.L'esperança és un bon esmorzar, però és un mal sopar.Escollir el moment adequat és estalviar-se temps.L'amistat duplica les alegries i divideix les angoixes.L'ocasió s’ha de crear, no esperar que arribi.El coneixement és poder.Viure sense amics no és viure.Cada home és el que sap.Voldria viure per estudiar i no estudiar per viure.La veritat sovint prové de l'error, més que de la confusió.Qui no vol pensar és un fanàtic, qui no pot pensar és un idiota i qui no gosa pensar és un covard.No existeix en el cor de l'home una passió tan fràgil i fàcil de vèncer com la por de la mort.Amb la venjança, un s’iguala al seu enemic, però perdonant-lo es mostra superior.