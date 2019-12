Foto: Valeria C★Preisler

Te seguiré hasta el final,te buscaré en todas partes,bajo la luz y la sombra,en los dibujos del aire.Te seguiré hasta el final,te pediré de rodillasque te desnudes, amor,te mostraré mis heridas.Y con las luces del alba,antes que tú te despiertes,se hará ceniza el deseo,me marcharé para siempre.Te seguiré hasta el final,entre los musgos del bosque,te pediré tantas vecesque hagamos nuestra la noche.Te seguiré hasta el final,con el tesón del acero,te buscaré por la lluviapara mojarme en tu beso.Y con las luces del alba,antes que tú te despiertes,se hará ceniza el deseo,me marcharé para siempre.Y cuando todo se acabe,y se hagan polvo las hadas,no habré sabido por quéme he vuelto loco por nada.Te seguiré hasta el final,por la escalera del viento,para rogarte, por Dios,que me hagas sitio en tus besos.Y con las luces del alba,antes que tú te despiertes,se hará ceniza el deseo,me marcharé para siempre.Y cuando todo se acabe,y se hagan polvo las alas,no habré sabido por quéme he vuelto loco por nada.Y cuando todo se acabe,y se hagan polvo las alas,no habré sabido por quéme he vuelto loco por nada.