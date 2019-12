Foto: Twitter Els Pets

Avui que som dissabte,i que, per tant, ens hem de barallar,que quedarem a casai arribaràs més de mitja hora tard.Que se'ns faran les tantes,i haurem d'anar de tapes,o a menjar un trist entrepà.Avui que som dissabte,i que, per tant, acabarem fatal,que ja haurem begut massa,i que faràs el ronso per pagar.Que sense pensar gaire,diràs d'anar al localque a mi no m'ha agradat mai.Avui que és dissabte,crec que n'estic farta,d'esperar que per fi trobis la manerade lligar-te la cambrera d'aquest bar.Avui que som dissabte,i que, per tant, hauré de suportar,aguantant la bravada,la conversa avorrida d'un babau.Que marxaré cansadade mirar-te a la caracom et regalima el nas.Avui que és dissabte,crec que n'estic farta,d'esperar que per fi trobis la manerade lligar-te la cambrera d'aquest bar.Avui que és dissabte,crec que n'estic farta,i me'n vaig amb el primer que em doni morboque tinc ganes d'un bon polvo per variar.