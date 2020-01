Abans morta que sense llibres

8.

Adeu, estimada lectura d'estiu, no t'oblidaré mai.



L’estiu és curt, però les amistats que hi fas poden durar tota una vida.

9.



Oh, sí, sí, tria aquest! És el meu llibre preferit! M’encanta perquè va sobre com mentre encara quedi una mica d’humanitat en aquest món, sempre hi haurà art. És un recull de contes que giren entorn d’un esdeveniment postapocalíptic i tots estan lligats amb un home... Te l’has de llegir!

Ehm... que et conec?

Oh, no, ja ho he tornat a fer.



Quan recomanar un llibre es torna una qüestió de vida o mort.

El llibre és Station Eleven, de l’Emily St. John Mandel. Gràcies, Katherine Bourne.

10.



Què fas?

Doblego la pàgina per saber on m'he quedat.

No tornis a fer arribar mai més el plec fins al text, sisplau!



Vigileu, oh, doblegadors de pàgina, venereu el text!

11.



No puc. És massa aviat.



De vegades necessites temps per poder dir adeu.

12.



Ets aquí! T'he buscat per tot arreu! Que no ho veus, que el vaixell s'està enfonsant? Ens n'hem d'anar ara mateix!

No podem esperar fins que acabi el capítol? Només me'n queden tres pàgines.



Sí!



Mireu sempre les coses pel costat bo.

14.



És mitjanit. Podries apagar el llum, sisplau?

Cinc minuts més? És un llibre boníssim.

Estic segura que ho és. Però ho seguirà sent demà. Els llums, sisplau?

D'acord. Bona nit.



Ei!Ei, on ets? Que no vens a la festa?No. Crec que passo.Au va! Què fas, ara?Llegeixo.Llegir? De debò? Aquí està ple de nois guapos. Potser n'hi ha que tenen una bona conversa i tot.Dubto que allà hi hagi ningú que pugui igualar la conversa que estic tenint ara mateix.Aquell dia veus que estar-se al llit amb un llibre satisfà totes les teves expectatives.Bon any nou!...Ai, sí, és com a El llibre de les il·lusions, del Paul Auster.No me l’he llegit.Quinze anys amb el llibre a la prestatgeria i encara no te l’has llegit?!Si et deixen un llibre i no te’l llegeixes, el karma vindrà a buscar-te.I si avui a la nit anem a veure la pel·lícula de La noia del tren? T'he vist llegint-ne el llibre.Ah, sí, per què no...No sé ni per què m’hi he molestat. Si ja no m’havia agradat el llibre, per què coi m’hauria d’haver agradat la pel·li?Ei, que vols anar a veure la pel·li de Cloud Atlas?Sí, el llibre em va encantar!No sé ni per què he vingut. És impossible fer una pel·lícula d’aquest llibre. Haurien d’haver-ne fet una sèrie.Sempre hi sortiràs perdent, amb les adaptacions.Com ha anat el dia?Bé.Jo he tingut un dia de bojos. Al matí no podia trobar les claus i gairebé faig tard a la feina. Llavors algú ha aparcat al meu lloc, t’ho pots creure? Vull dir... que no saps llegir o què? Hi diu “reservat” en majúscula. No és com si fos invisible, saps?Que m’escol...Que no ho veus, que estic llegint!?!?!?Ei, com va?Sí, no passa res. Només llegia.Les tapes toves també tenen sentiments. Tracta-les amb cura.«La literatura és la manera més agradable d'ignorar la vida», Fernando Pessoa.Pel cantó de Swann, Marcel Proust.A veure què hi ha al Netflix.Llegeix sempre allò que t’agradi a tu. La vida és massa curta per als hauria de.Rei, fa bastant que no tenim una cita com cal.Tens raó. Què havies pensat?No ho sé, potser una mica de sushi......una bona botella de vi.A casa?Oh, sí, a casa.El silenci pot ser tan romàntic, de vegades.