Henry Mancini va néixer el 16 d'abril de 1924 a Cleveland, Ohio, i va morir el 14 de juny de 1994 a Los Angeles, Califòrnia. Va ser un compositor estadunidenc autor, principalment, de bandes sonores per a cinema. Mancini va treballar amb realitzadors com Howard Hawks i Orson Welles i per a la primera col·laboració amb Blake Edwards, Breakfast at Tiffany's (Esmorzar a Tiffany's), va escriure un dels seus temes més coneguts: Moon River, que va ser guardonat amb l'Oscar a la millor cançó.Veiem com l'interpretava Audrey Hepburn (4 de maig del 1929, Brussel·les - 20 de gener del 1993, Tolochenaz) a la pel·lícula i descobrim la gravació, de l'any 1961, en què el mateix Mancini i el lletrista Johnny Mercer, al piano i la veu respectivament, treballaven plegats en la seva composició.Moon river, wider than a mileI'm crossing you in style some dayOh, dream maker, you heart breakerWherever you're goin', I'm goin' your wayTwo drifters, off to see the worldThere's such a lot of world to seeWe're after the same rainbow's end, waitin' 'round the bendMy huckleberry friend, moon river, and me