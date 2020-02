3.

En Cristhian és uruguaià i els dibuixos els signa amb el pseudònim Corta . És així com parla de la por que ens fa atrevir-nos a somiar en veu alta, i de com ens espanta deixar anar allò que ens impedeix ser qui som. Ens anima, sobretot, a mirar-nos endins per dibuixar les nostres pròpies oportunitats abans que corri el temps i sigui massa tard.