Parlo d'un riu mític i remorós

Foto: Angel

Tot sovint penso que la meva infànciaté una dolça i secreta remor d'aigua.Parlo de la verdor d'un delta immens;parlo dels vols dels ibis (milers d'ibiscom volves vives de la neu més blanca)i del flamenc rosat (de l'íntim rosad'un pit de noia gairebé entrevist).I parlo del coll-verd brunzint per l'airecom la pedra llançada per la fona,de l'anguila subtil com la serpent,la tenca platejada de les basses.Parlo del llarg silenci on es fonienl'aigua dolça del riu, la mar amarga.Parlo d'un riu entre canyars, domèstic;parlo —Virgili amic— de l'horta ufana,dels tarongers florits i l'api tendre,de l'aixada i la falç, del gos a l'era.(Lluny, pel cel clar, va un vol daurat de garses).Parlo d'un riu antic, solcat encarapels vells llaguts: els últims, llegendarisllaguts, tan afuats com una espasa,i carregats de vi, de llana, d'ordi,i amb mariners cantant sobre la popa.Parlo d'un lent crepuscle que posavaor tremolós a l'aigua amorosida,punts de llum a les ales dels insectes,solars reflectiments als ponts llunyans.Dolça remor de l'aigua en el record.