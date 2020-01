[La Rosalía]Que jo sé que he nascut per ser milionària.Com si plogués, llençant els bitllets pels aires.Un dia per Mumbai i el següent a Malta,sempre ben escortada a prova de bala.I el que voldria és tenir un Bentleyde color blanc i un de color verd,però tot això sé que no ho puc ferfins al dia que tingui molts diners.I el que voldria és tenir fucking money, man,només vull veure bitllets de cent, fucking money, man,signe del dòlar dintre la ment, fucking money, man.Només vull veure bitllets de cent, fucking money, man,Signe del dòlar dintre la ment[Díselo, Rosi]Que jo sé que he nascut per ser milionària,perquè em tanquin el Louvre així com el Macba.Cada dia celebrant el meu cumpleanysi dos lleopards corrent pel jardí de casa.I el que voldria és tenir fucking money, man,només vull veure bitllets de cent, fucking money, man,signe del dollar dintre la ment, fucking money, man.Només vull veure bitllets de cent, fucking money, man,Signe del dòlar dintre la ment.Porto dos Audemarsfets a mà coberts de diamantsi un Hublot Black Caviar Bang bangque te'l puc regalar.Tinc un xaval contractatperquè m'obri els regals de Nadal.Tanco el centre comerciali em menjo jo sola un gelat.Cava o xampany,popin' botelles,bautitzo el iot,compro una estrella,tinc una illa que té el meu nom.Però el que voldria és tenir fucking money, man,només vull veure bitllets de cent, fucking money, man,signe del dòlar dintre la ment, fucking money, man.Només vull veure bitllets de cent, fucking money, man,Signe del dòlar dintre la ment.Fucking money, man.Només vull veure bitllets de cent, fucking money, man,signe del dòlar dintre la ment, fucking money, man.Només vull veure bitllets de cent, fucking money, man,Millones ardiendo,vamos a quemarlos.Montañas de fuego,billetes llorando.Que nos libren del dinero,los verdes y los morados.Mira eso como un veneno,que lo aparten de mi lao.Dios nos libre del dinero (queriendo, queriendo, queriéndolo)Dios nos libre del dinero (vistiendo, vistiendo, vistiéndolo)Dios nos libre del dinero (contando, contando, contándolo)Dios nos libre del dinero (teniendo, teniendo, teniéndolo)Dios Nos libre del dinero (moviendo, moviendo, moviéndolo)Dios nos libre del dinero (buscando, buscando, buscándolo)Dios nos libre del dinero (soñando, soñando, soñándoloDios nos libre del dinero (teniendo, teniendo, teniéndolo)Millones ardiendo,cheques en blanco,subiendo pa'l cielo y no entrando.Dinero quiere dineroY yo no lo quiero para nálos reyes y presidentescon la carita cortá.Dios Nos libre del dinero (queriendo, queriendo, queriéndolo)Dios nos libre del dinero (vistiendo, vistiendo, vistiéndolo)Dios nos libre del dinero (contando, contando, contándolo)Dios nos libre del dinero (teniendo, teniendo, teniéndolo)Dios Nos libre del dinero (moviendo, moviendo, moviéndolo)Dios nos libre del dinero (buscando, buscando, buscándolo)Dios nos libre del dinero (soñando, soñando, soñándoloDios nos libre del dinero (teniendo, teniendo, teniéndolo)