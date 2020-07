Els retrats de Jan van Eyck

Jan van Eyck

Jan van Eyck va ser un pintor flamenc del gòtic tardà nascut a Maaseik, al principat de Lieja, considerat com un dels millors artistes dels primers mestres flamencs i és conegut pels seus retrats i nombroses peces de tema religiós. La data del seu naixement és desconeguda, però s'estima que va ser cap al 1390. Van Eyck, germà menor d'Hubert van Eyck, també pintor, va formar part de la cort del rei Felip III "El bo" com a pintor i gentilhome, pel que es va traslladar a Bruges, a l'antic comtat de Flandes, ciutat on va morir el 9 de juliol de 1441. Fem un passeig per 14 de les seves obres.Díptic de Crucifixió i Judici Final, 1420-1425.Estigmatització de Sant Francesc, 1428-1429.Retrat del cardenal Niccolò Albergati, 1431-1432.Home amb caperó vermell (possible autoretrat), 1433.Mare de Déu llegint amb el Nen, 1433.El matrimoni Arnolfini, 1434.La Mare de Déu del canceller Rolin, cap al 1435.L'Anunciació, cap al 1435.Mare de Déu de Lucca, cap al 1436.La Mare de Déu del canonge Van der Paele, 1436.Tríptic de Dresden, 1437.Retrat de Balduí de Lannoy, 1437.Retrat de Margareta van Eyck, 1439.Mare de Déu i Nen amb santa Bàrbara, Elizabeth i Jan Vos, 1442.