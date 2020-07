Hola, si diguessim les coses per el seu nom, ( no se, si perderian encant) peró, tot seria mes fàcil i ens estalbiariam molts problemes i disgustos,

Tant maco que es la relació sentimental, romantica, sexual, (amb amor o sense) i que per culpa dels mals entesos i falta de comunicació ens ho perdem, "llàstima"

Em fa tristesa, un petó.