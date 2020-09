Els paisatges de Brueghel el Vell

1. Batalla naval al golf de Nàpols, 1558-1562. Pieter Brueghel el Vell

2. El triomf de la Mort, 1562 . Pieter Brueghel el Vell

3. La caiguda dels àngels rebels, 1562. Pieter Brueghel el Vell

4. La folla Margarida, 1562. Pieter Brueghel el Vell

5. La Torre de Babel, 1563. Pieter Brueghel el Vell

6. Els caçadors en la neu, 1565. Pieter Brueghel el Vell

7. La collita del fenc, 1565. Pieter Brueghel el Vell

8. Dia malenconiós, 1565. Pieter Brueghel el Vell

9. Dansa de la núvia a l’aire lliure, 1566. Pieter Brueghel el Vell

10. La matança dels innocents, 1565-1567. Pieter Brueghel el Vell

11. La terra de Xauxa, 1567. Pieter Brueghel el Vell

12. Cap de pagesa, 1568. Pieter Brueghel el Vell

13. El vi de la festa de Sant Martí, 1565-1568. Pieter Brueghel el Vell

14. Les noces camperoles, 1568. Pieter Brueghel el Vell

Pieter Brueghel el Vell va morir el 9 de setembre de 1569 a Brussel·les. No es tenen dades contrastades sobre la data i el lloc del seu naixement, però és possible que nasqués cap al 1525 a prop de la ciutat de Breda, als actuals Països Baixos. També és possible que aquesta ciutat fos Bree, a Bèlgica, ja que en llatí també rebia el nom de Breda. Amb tot, es tracta de conjectures i no es té constància escrita del seu nom fins al 1515, quan va ingressar en qualitat de mestre al gremi de Sant Lluc d'Anvers.Brueghel va ser un pintor i gravador de l'escola flamenca conegut especialment pels seus paisatges i retrats de la vida camperola. El seu estil es va veure influenciat clarament pel mestre Hieronymus Bosch, conegut com El Bosch. Pieter Brueghel el Vell va ser el primer d'una àmplia dinastia de pintors amb el mateix cognom, però és el més reconegut i, amb Van Eyck, El Bosch i Rubens , és considerat una de les grans figures de la pintura flamenca. Coneixem la seva obra a través d'aquestes 14 pintures.