Foto: Facebook Quimi Portet

Quan la xurma em ve a buscaramb teies, forques i garrots,vaig al bosc i soc boscài a les viles soc vilàperò soc sempre perillós.Tinc una bèstia a dintre meui jo la deixo anar a passeiga cavall, en cotxe o a peu,prop del Pirineumirant de fer mal.Tinc una bèstia a dintre meuque malda i lluita per sortir;tinc una bèstia a dintre meui ho juro per Déu:no hi ha lleis per a mi.Lladres i serenos, peus de porc;tristes serenates vora el foc.L'ànima em fa figa i vinc boig,fugen les pubilles i jo, a l'aplec, faig el boc.Si hi ha un conflicte i vols guanyar,l'altre bàndol has de destruir;noi, no siguis cagamiquesque has de ser menys pacifistaque no ho és ton enemic.Tinc una bèstia a dintre meu,les venes plenes de verí;m'escriu les lletres i els acordsi és tan sols per aixòque sóc cantautor.Tinc una bèstia a dintre meuque malda i lluita per sortir;tinc una bèstia a dintre meui ho juro per Déu:no hi ha lleis per a mi.