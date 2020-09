La tardor de Van Gogh

Vincent Van Gogh

Vincent Van Gogh, nascut el 1853 a Zundert (Països Baixos) i mort el 1890 a Auvers-sur-Oise (França), no només mereix ser recordat per la seva àmplia influència en la posterioritat (en els expressionistes i fauvistes, per exemple) sinó que la seva obra, per si mateixa, és d'una consistència incomparable. Va excel·lir en el gènere del paisatge i malgrat que en la majoria la figura humana hi sigui absent, en cadascun d'ells es pot arribar a mastegar un estat d'ànim, una vida latent. En recuperem catorze dels que va dedicar a la tardor, o que, si més no, l'evoquen.Nena al bosc, 1882.Bulevard a la tardor, 1884.Paisatge de tardor, 1885.Paisatge de tardor amb quatre arbres, 1885.Bulevard a Nuenen, 1885.La vinya vermella, 1885.Paisatge al crepuscle, 1885.Bulevard a Arles, 1888.Fulles de tardor caigudes, 1888.Fulles de tardor caigudes, 1888.Els Alyscamps, 1888.El jardí a la tardor, 1888.Banc de pedra en el jardí de l'hospital de Sant Pau, 1889.La morera, 1889.El passeig per les fulles caigudes, 1889.