Txaikovski segons Disney

Retrat de Piotr Ilitx Txaikovski, de Nikolai Kuznetsov. Foto: Viquipèdia - Wikimedia Commons

L'any 1940, els estudis Disney van estrenar Fantasia, una pel·lícula d'animació en què diverses peces de música clàssica són interpretades visualment a través de personatges i petites històries de dibuixos animats. La banda sonora de la pel·lícula va ser interpretada per l'Orquestra Simfònica de Filadèlfia, dirigida pel mestre Leopold Stokowski, i inclou obres de grans compositors com Stravinski, Beethoven i Mússorgski.Una de les obres que es va incloure a Fantasia va ser la Suite d'El Trencanous, una selecció de vuit danses incloses al ballet El Trencanous, escrit pel mateix Txaikovski i basat en el conte nadalenc El Trencanous i el rei dels ratolins d'Ernst Theodor Hoffmann. Veiem com Disney va interpretar un d'aquests fragments, la Dansa de la Fada de Sucre, i com la ballarina Lauren Cuthbertson l'interpreta en un muntatge de The Royal Ballet.