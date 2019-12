Em dic Berta i vaig néixer el 1987 a Barcelona. Vaig estudiar disseny gràfic i il·lustració i ara treballo a Cavall Fort fent una feina que em fa molt feliç. Berta Makovski (@bertamakovski) és un alter ego, la meva manera de cridar coses al món des d’un balcó d’aquest edifici immens que és Instagram. Parlo dels meus drames, de les meves alegries, del que em passa, de la gent que estimo, de les coses que em preocupen.Dibuixar em fa sentir molt lliure. Dibuixo el que vull, el que necessito. M’invento universos paral·lels, exorcitzo fantasmes del passat, redibuixo quadres que m'agraden o decideixo exposar-me una mica i riure'm de les inseguretats que tinc. Llavors un dia passa una cosa bonica: algú t’escriu per dir-te: “Ostres, sé exactament de què estàs parlant.” I potser ha sigut la sorpresa més gran, descobrir que hi ha gent a l’altra banda. Que compartir així les pors, els dubtes o les alegries és d'allò més teraupèutic. Que quan obres portes i finestres, la casa s’omple de llum.Fer l’amor.Notificacions.Estic una mica caòtica, últimament.… i la pell de gallina.Ai, ai, ai, aquells records tan ben guardats.L’ideal és no comprometre el teu JO del futur, la veritat. Prou marrons tindrà. Però si al final sorgeix, i us animeu, i prometeu coses, doncs… que siguin coses assequibles.I les males vibracions.L’última moda.Ah… les pedres!He tornat de vacances. Tot bé.La vitamina D de l’hivern.Maletes.Xxst... (o allò tan difícil de ser-hi i ja està).“Starry, starry night…” (Banda sonora: Vincent, de Don McLean).