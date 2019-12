L'avió dels supervivents

Foto: Cesc Sales

A la platja islandesa de Sólheimasandur, enmig del no-res, hi ha encara les restes d'un avió militar nord-americà que hi va fer un aterratge d'emergència el 21 de novembre del 1973, en plena Guerra Freda. L'aparell era un Navy Douglas C-117 que va ser víctima dels canvis de temps sobtats que sol haver-hi a Islàndia. Els set tripulants de la nau van sobreviure, i el mateix avió s'ha convertit ell mateix en un supervivent: n'han desaparegut el motor, part de les ales i la cua, però el fusellatge es manté al mateix lloc on va caure. Avui en dia és una atracció turística: els curiosos hi arriben a peu des de la carretera (són més de tres quilòmetres d'anada i tres de tornada) o amb un autobús que t'hi porta.El fotògraf igualadí Cesc Sales ha fet aquest novembre del 2019 un viatge a Islàndia amb l'objectiu de fotografiar l'avió sinistrat. "Volia parlar de supervivència, perquè en el fons tots som supervivents", explica Sales, recordant el fred immens que va patir el dia que va fer les fotos. "El temps va canviar de cop mentre fèiem el camí d'anada, i el vent va passar a ser un obstacle a l'hora de controlar la càmera". Les imatges, de to apocalíptic, transmeten desolació, però també desig de salvar-se malgrat les condicions extremes. Us n'ensenyem catorze.