La magnitud de la riuada

Foto: Museu de la Vida Rural

Catorze recomana la taula rodona Causes i conseqüències de la riuada del Francolí , organitzat per Riuada Solidària , que tindrà lloc al Museu de la Vida Rural el divendres 22 de novembre, a dos quarts de set del vespre.El 22 d'octubre a la nit, una riuada al Francolí va dur les persones que havien vist la del 10 d'octubre de 1994 a afirmar que aquesta, indubtablement, la superava. Per què va créixer tant el cabal del riu? Quin paper hi té el canvi climàtic? Com hauria de ser la gestió mediambiental del territori perquè no passessin coses així? A través d'una taula rodona sobre les causes i les conseqüències d'aquesta riuada, Tomàs Molina, cap de meteorologia de TV3; Assumpta Farran, física; i Jordi Castellví, sotsinspector del cos de Bombers de la Generalitat, intentaran donar resposta a aquestes preguntes, sota la moderació de la periodista de TV3 Mireia Segú.Aquesta taula rodona donarà el tret de sortida al cap de setmana Riumuntada i estarà seguida, a dos quarts de nou i en el mateix espai, per una actuació de la cantautora vallenca Maria Jacobs, que presentarà algunes de les cançons del seu nou disc acompanyada pel guitarrista Jimmy Vidal. Tant aquests actes com els que els seguiran els dies 23 i 24 –per exemple, les caminades per la glera del riu el dissabte, que ajudaran a entendre les seves afectacions– serviran per recaptar fons per als damnificats, amb un donatiu mínim en totes les activitats de 3 €.la taula rodona Causes i conseqüències de la riuada del Francolí al Museu de la Vida Rural de l'Espluga de Francolí.el divendres 22 de novembre, a dos quarts de set del vespre.