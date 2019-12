Què se n'ha fet de qui eres quan eres petit? D'aquells impulsos, de les ganes de riure i de viure. Aquest anunci nadalenc dels supermercats alemanys Penny ens convida, ni que sigui per un moment, a desencarcarar-nos, a deixar-nos anar, a jugar, a divertir-nos, a fer el que vulguem fer, com si no fóssim tan lluny del nen que vam ser.Aquest anunci, en què un nen canta la cançó Forever Young (que el grup Alphaville va fer famosa), ha estat creat per l'agència Serviceplan.