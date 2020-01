Viure en una barraca

Foto: Marc Javierre-Kohan

3. Una llar és tan única com ho són les nostres empremtes dactilars. No importa si és gran o petita. En ella reflectim qui som, mostrem allò que estimem i donem resposta a les nostres necessitats. Aquest petit apartament es caracteritza pels colors vius, per l'original combinació d'estampats i per les peces fetes a mà. Foto: Marc Javierre-Kohan

S'ha de donar menjar al nadó, els nens volen pintar, els adolescents exigeixen intimitat i els pares volen llegir tranquil·lament quan tornen de la feina. Quan tens una gran família, l'espai és fonamental per poder estar tots junts. En aquesta casa es respira l'activitat i es necessiten solucions pràctiques per viure, compartir i cuidar-se. Foto: Marc Javierre-Kohan



Benvingut a una llar plena de petits tresors que han estat curosament seleccionats. Objectes meravellosos com els barrets de copa o les càmeres fotogràfiques trobades en un mercat, que expliquen l'excepcional història de la parella que viu aquí. A cada centímetre d'aquesta casa trobem objectes plens de poesia i records. Quina és la clau de l'èxit d'aquesta llar? La forma intel·ligent de guardar, organitzar i, sobretot, d'exposar les coses. Foto: Marc Javierre-Kohan



Vivim sota un ritme trepidant. Però som molts els que volem millorar la nostra vida personal mentre cuidem el planeta, que volem viure en harmonia amb la naturalesa i sent conscients dels seus recursos. En aquesta llar urbana han escollit una forma de vida més saludable i sostenible. Es cultiven verdures, es reutilitzen els recursos intel·ligentment i compten amb solucions artesanals per estalviar. És una casa on regna l'enginy, i, encara que estigui enmig de la jungla urbana, està molt a prop de la natura. Foto: Marc Javierre-Kohan



No se sap quantes persones migrants malviuen en els camps de barraques de l'anomenat Mar de plàstic d'Almeria. Moltes hi han arribat en pastera, treballen de forma il·legal collint fruites i hortalisses i viuen en condicions alarmants a El Ejido i Níjar, on el partit més votat a les eleccions andaluses i a les generals del 2019 ha estat VOX. AKEI , amb fotografies de Marc Javierre-Kohan i text de Jesús Martínez, és un llibre que imita el disseny, l'estil i el to dels catàlegs d'IKEA per mostrar-nos una altra realitat: les habitacions, els llits, els lavabos, les parets fetes de palets i, en resum, les condicions en què es viu dins d'aquestes barraques andaluses. Amb aquest contrast punyent, AKEI (que es presentarà a la Casa del mig de Sants el 28 de gener a les 19:00) ens empeny a plantejar-nos quin paper juguem, cadascú de nosaltres, dins la societat consumista. Fem un tast per 14 fotos d'aquesta publicació.Tots tenim la necessitat de deixar enrere l'enrenou del dia a dia, de desconnectar i de respirar a fons, encara que sigui una estona. Sembla difícil d'aconseguir, però no ho és. Mira aquesta casa, on, només de fer-hi una ullada, l'entrada i el menjador ja et transmeten tranquil·litat. Un ambient ideal per carregar les piles.Tots tenim opinions ben diferents sobre què és el que fa que una cuina sigui perfecta, encara que l'utilitzis només per escalfar pizzes o per preparar suflés de trufa. Des de fa cinquanta anys dissenyem cuines per tota mena de xefs i oferim un autèntic ventall de models, estris i solucions d'emmagatzematge.DormitorisCom n'és, d'agradable, el moment en què et submergeixes al llit. Pots relaxar-te, desconnectar, llegir o reflexionar. Tant si vols millorar el descans com donar un nou aire al dormitori, t'oferim un ampli assortit de productes perquè puguis gaudir de llargues nits i de feliços dies.Aquestes pàgines et mostren una petita selecció del nostre assortit. Pots veure l'oferta completa a www.AKEI.es o venir a la teva botiga AKEI, on pots trobar tots els productes.Vols dormir sense alteracions? Les cortines opaques bloquegen la llum de la lluna, del sol o dels fanals.BanyQueda-t'hi una mica més (encara que algú piqui a la porta). El bany és aquell lloc on cada dia et mimes, així que val la pena dedicar temps a pensar si vols capses per als teus petits tresors, aixetes noves que redueixin el consum d'aigua o una catifa per posar-hi els peus. Tenim un ampli assortit de productes perquè el teu bany cada dia et digui bon dia.