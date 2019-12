L'humor del CCCB

Núria Just

Núria Just

Núria Just

Núria Just

Núria Just

Núria Just

El dissabte 30 de novembre a les 19:30 el CCCB obre les portes al Memefest , un festival en què figures destacades de l’humor i la creació digital reflexionaran sobre com riem i ens comuniquem. Dirigit per les Filles d’Internet (Lucia Calvo, Clara Duch, Maria Farràs i Edgar Riu) i amb la participació de Joel Díaz, Rocío Quillahuaman, Roberta Vázquez, Kike García, Raquel Hervás, Joan Ferrús i Pol Mallafré com a mestre de cerimònies, a la programació (que podeu consultar aquí ) hi ha títols com L’Internet fatxa vs. l’Internet que brilla i La precarietat sense filtres. A més a més, el Memefest posarà a prova l’enginy i la improvisació dels seus participants amb La batalla de «memes», inspirada en els concursos televisius dels anys 90, i s'acabarà amb un concert-consultori amorós. Per anar-ne fent boca, us presentem els personatges anomenats Memewarriors, amb què els organitzadors del festival ens conviden a preguntar-nos amb qui ens identifiquem.Lady E-Fantasy!: el seu talent i sentit de l’humor brillen tant que cada vegada que obre la boca a les xarxes, fa rabiar trolls homòbofs, racistes i matxirulos del planeta.Calamity Manager: superheroïna de la cibercomunicació, gestiona més de 30 comptes de xarxes socials AL DIA. No la molestis a hores intempestives! Pot destrossar la teva reputació i la de la teva empresa amb un sol click.Bod-Click: és l'enemic número 1 del shitposting. Sempre troba els millors memes, articles i bromes d’Internet entre les 200 pestanyes obertes del seu navegador.Last Minute Boy!: viu al límit, expert en acabar la feina a l’últim moment. Sempre troba missions més importants abans d’obrir els 1.000 correus pendents de llegir a la bústia d'entrada.Weirdo Bot: és un geni digital incomprès. Es passa els dies (i les nits) fent articles, memes o muntatges en vídeo que ningú entén. No el subestimeu, algun dia sabreu valorar els seus weirdopoders.Lol Girl: ocurrent, àgil, divertida, reina de la pista i memista de les nostres vides! LOL GIRL in our hearts!