Que mínim sembla el món

del vi, qui no en beu no saptot el que té de bo.»Proverbi japonès.





© Sandra de la Cruz, del text i les il·lustracions

Proverbi japonèsQue mínim sembla el móndesprés que te n'anessis.Tot es limita llavors, tot s'encongeix;es fa petit i quotidià.Que llunyana la vida...fins que em parles.Tot s'eixampla aleshores, tot creix;esdevé extraordinari i únic.Haiku n.3He vist tants ocellscom em sortien de dins;no hi havia gàbia.A vegades noto alguna cosa molt forta dins. No sé explicar-ho gaire bé. Però puc sentir-ne la pressió i que vol sortir.Awakeo aquella sensació de melancòlicabellesa que ens provoca un momenttranscendental. Apreciar el fet que totés efímer, barrejat amb un sentimentde nostàlgia.«Qui beu no coneix els perillsWabi-sabio tot el que et fa sentir una tranquil·la inquietud espiritual,que res no és perfecte ni perdurable.Haiku n. 11Ahir marxaresentre la boira grisa.Mai vaig seguir-te.La part bonica del dolor ajuda a suportar la càrrega. Ja són molts anys tancant ferides. Algunes les veus venir, altres t'esberlen l'armadura de dalt a baix. Algunes les veus venir, altres t'esberlen l'armadura de dalt a baix. Hi ha dies en què costa dur tanta cicatriu, tants punts de sutura. Hi ha qui et desinfecta el tall abans de fer-te'l, altres després, quan ja és massa tard...Per sort, encara que el dolor té la pell molt fina, he après a veure la bellesa en cada marca.Ukiyoo un món efímer.Viure el moment sense preocupacions.(El que fèiem tu i jo.)«Viure per al moment; contemplar la lluna, les flors del cirerer i les fulles de l'auró; estimar el vi, les dones i la poesia; enfrontar-se a la pobresa que salta a la vista amb una broma plena de bon humor i no deixar-se desanimar; deixar-se conduir pel corrent de la vida com una carbassa que flueix riu avall: tot això significa ukiyo.»La història del món flotant, Asai RyōiHaiku n. 25T'agraeixo, cos,que em donis malaltiaquan he de parar.De sobte t'adones que tot era mentida. Tot el que t'havien ensenyat, el que t'havien dit, el que havies vist. Portes a sobre una càrrega tan pesada que no et deixa mirar cap a un altre costat. I un dia veus que aquest pes no és necessari, que ningú t'obliga, que «no cal que facis res» i que realment pots escollir. I llavors arriba la por de la llibertat, que també t'has de treure de sobre com qui es despulla. Segueix el teu propi camí, i si no et convenç, canvia'l. Que no t'enganyin.«Qui vol pujar inventa l'escala.»Proverbi japonès«–Estic perduda. Hi ha cap solució?–No. Sí. Ja s'arreglarà.–De veritat? Fixa't en tu.–Gràcies. Com més saps qui ets i què vols, menys t'afecten les coses.–Ja. És que encara no sé què vull ser, saps? Vaig voler ser escriptora però odio el que escric, i vaig intentar fer fotos però eren molt mediocres. Totes les noies passen per una fase de fotògrafes, saps? I fan fotos tontes dels seus peus.–Ja ho esbrinaràs. No et preocupis per això, segueix escrivint.–Però és que soc dolenta.–Això és bo.»Lost in Translation, Sofia Coppola«Deixa que la flor respiri. Agraeix la pausa. Pren-te un temps»,va dir-se a si mateixa.