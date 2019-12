Debatre pel futur

Foto: Fundació Collserola

L'any 1948, la Universitat de Harvard va impulsar una nova metodologia per fomentar la comunicació i la cooperació, el civisme, les relacions internacionals i l'aprofundiment en el debat d'assumptes globals entre els més joves: una simulació de l'organisme internacional de les Nacions Unides en què els participants representen o bé cossos diplomàtics d'un país o bé una ONG.Des de llavors, les conferències MUN (Model de les Nacions Unides) se celebren en diverses ciutats del món i reuneixen centenars d'alumnes de secundària i batxillerat que han d'investigar, debatre, consultar i arribar a solucions sobre qüestions d'afers internacionals que se'ls proposen utilitzant la llengua anglesa. Una d'aquestes ciutats és Barcelona, on del 28 al 30 de novembre se celebren les BCNMUN que organitza l'American School of Barcelona i on participa alumnat de 1r de batxillerat de l' Escola Frederic Mistral-Tècnic Eulàlia , que haurà de debatre i buscar consensos representant els cossos diplomàtics de països com el Canadà, els Països Baixos i el Senegal.A l'edició d'enguany, els alumnes, organitzats en comitès, hauran d'exposar i defensar els posicionaments dels països que representen, més enllà de les seves opinions personals, sobre l'avortament, les notícies falses, el present i futur de la intel·ligència artificial, l'eutanàsia i la ciberseguretat, entre d'altres, posant en pràctica les seves capacitats comunicatives i negociadores per defensar i fer avançar els posicionaments del país que representen i fer noves propostes de resolució fruit de la negociació entre els diversos grups.A més de la cita a Barcelona, alumnat de la Fundació Collserola també participa en les trobades que se celebren a Milà, Stuttgart, Haarlem i Lisboa. En paral·lel, un grup de 1r de batxillerat participarà, com ha fet ininterrompudament des del curs 2009-2010 i sent l'única representant de Catalunya, a la conferència anual organitzada per les Nacions Unides i la seva Escola Internacional (UNIS), que té lloc a la sala de sessions de l'Assemblea General de les Nacions Unides, a la seu de Nova York, i versen sobre una temàtica diferent cada any. Mig miler d'estudiants d'arreu del món assisteixen a conferències i participen en els debats entorn de les propostes que s'hi presenten.