Els mobles dels Güell

Detall del sofà escó de Joan Busquets Foto: Montserrat Baldomà / Diputació de Barcelona

Catorze recomana l'exposició Palau Güell: mirades al mobiliari , que des del 6 de novembre forma part de l'oferta permanent de l'edifici dissenyat per Antoni Gaudí.La mostra parteix del procés de reordenació de la col·lecció que es va endegar un cop finalitzada la restauració de l'edifici per posar en valor la seva arquitectura exterior i interior. A les habitacions dels fills dels Güell, a la primera planta, es poden observar els mobles originals que decoraven el palau quan hi va viure la família Güell i alguns mobles modernistes propietat de la Diputació de Barcelona.L'exposició està dividida de dos àmbits: "La decoració dels Güell" i "Els decoradors del Modernisme", que corresponen a les dues grans etapes de l'edifici: la primera, quan va ser propietat d'Eusebi Güell i la seva família, i, la segona, quan va passar a mans de la Diputació de Barcelona a partir del 1945 i es va convertir en un centre de vindicació de Gaudí i del Modernisme català, alhora que es va anar recopilant mobiliari dels principals ebenistes i decoradors de l'època.Exposició permanent Palau Güell: mirades al mobiliari al Palau Güell (carrer Nou de la Rambla, 3-5, Barcelona).permanent (tancat dilluns no festius, 25 i 26 de desembre, 1 i 6 de gener i la tercera setmana de gener).