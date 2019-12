Han passat 37 anys des que es van conèixer i van forjar una de les amistats més tendres del cinema. Els protagonistes de la pel·lícula E.T. l'extraterrestre, l'Elliott (interpretat per Henry Thomas) i la criatura que el visita des de l'espai, es retroben en aquest anunci nadalenc de la plataforma de continguts en línia Xfinity, en què E.T. "torna a casa" per Nadal i descobreix que el seu amic ja és pare de família i que a la Terra hi ha hagut uns quants canvis.