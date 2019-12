"Estimats malparits, aquest és el primer avançament del nostre nou disc. Una cançó per la gent que no s’atura." Així presenta Sopa de cabra la el vídeo de Farem que surti el sol, que ha estat gravat en un vaixell d'Open Arms.Quan el vent et sacsejai et crema el sol a la pell,quan no hi ha dreta ni esquerra,només el cel rogent.Miro a fora, el món calla,el cami del nord ja és ple,no hi ha la porta tancadapels que no tenen res.Hi ha un amor a cada pas,però la gent no s'atura,la por ni l'odi no els espantarà,farem que surti el solpels que van perdre-ho tot.Som el que som,som el que fem,cantem cançons d'amorper fer que surti el sol.El món com balla.Hi ha una guerra perduda,aquí no guanya ningú,sempre és massa cara la victòria,mai serà prou gran l'embut.S'alcen veus a cada instant,hi ha gent que no fa cas de la por,abans que els somnis, els murs cauran,farem que surti el solpels que ho han perdut tot.Camino i sentocom va bategant el cor,camino i sentocom segueix callant el món.No saps qui són,són el que fan,canten cançons d'amorper fer que surti el sol.Sents l'amor com calla.Sents el món com balla.