Rajoles, el rastre de la guerra

Salvador Miquel Laporta Foto: Diputació de Barcelona

AMEL. Col·lecció Imatges. Autoria desconeguda. Reg. 14698.

Catorze recomana l'exposició Can Tinturé 1936-1939: la memòria que queda , que es pot visitar a l'edifici històric de Can Tinturé fins al 26 de gener.Partint de l'actual col·lecció de rajola de mostra de Salvador Miquel i emmarcant-se en el projecte "1939. L'abans i el després" , aquesta exposició de petit format posa el focus sobre un fet a la vista de tothom: que Can Tinturé i la seva col·lecció són testimonis directes de l'abans i el després de 1939. Amb l'esclat de la guerra, la propietària de Can Tinturé va fugir a la recerca d'un lloc més segur, cosa que va comportar que l'Ajuntament el concedís a les Joventuts Llibertàries, si bé un any més tard un decret sobre la municipalització de la propietat urbana l'afectaria i, encara un any més tard, es destinaria a l'associació Amigos de Méjico, relacionada amb l'exili republicà.I si aquests fets històrics es relacionen amb l'edifici, no és menys destacable que les rajoles de mostra que s'hi albergen, provinents d'habitatges senzills de la Barceloneta, pertanyin a la col·lecció de Salvador Miquel Laporta, conegut com "el salvador de rajoles". No debades l'anomenaven així: la Barceloneta va ser repetidament bombardejada durant la guerra i ell es va encarregar de recol·lectar rajoles perquè no desapareguessin entre enderrocs i reconstruccions d'edificis.l'exposició Can Tinturé 1936-1939: la memòria que queda Can Tinturé (Carrer de l'Església, 36, Esplugues de Llobregat).fins al 26 de gener.