El Copland de Martha Graham

Foto: Aaron Copland en un especial de televisió, 1962. Domini públic - Wikimedia commons

Aaron Copland va néixer a Nova York el 14 de novembre de 1900 i va morir a Sleepy Hollow el 2 de desembre de 1990. És considerat el compositor creador de l'estil genuïnament nord-americà gràcies a la incorporació que va fer del folklore a les seves composicions. La ballarina i coreògrafa Martha Graham (11 de maig de 1894 - 1 d'abril de 1991), una de les que ha tingut més importància en la dansa moderna, va encarregar a Copland un ballet amb tema americà per a la seva companyia, i el compositor va escriure Appalachian Spring (La primavera als Apalatxes), que es va estrenar el 30 d'octubre de 1944 a la Biblioteca del Congrés de Washington. Un any més tard, el mateix Copland va arranjar la partitura original –que havia escrit per a un grup de cambra de 13 músics– per a orquestra simfònica, composició que ha arribat a ser una de les més celebrades de la música nord-americana del segle XX.Veiem la coreografia completa, amb la mateixa Graham en el paper protagonista, que retrata una celebració de primavera d'uns pioners, a inicis del segle XIX, després de la construcció d'una granja als turons de Pensilvània, i escoltem la posterior versió simfònica.