Foto: Adrià Costa

Si algún día me mueroy todavía no he vengadotodo el daño que tú me has hecho,yo me convertiré en fantasmay por mi alma desalmadaque pagará todas tus putadas,me he quedado con tu cara.Yo me convertiré en fantasma,iré a por ti, así, a sangre fría,te lo juro, voy a amargarte la vida...Porque yo serétu peor pesadilla,porque yo serétu peor pesadilla.Yo te atormentaréde noche y de día.Yo te asustaré, será espeluznante,eternamente te asustaré.Bajo tu cama o en el armario,pegando aullidos por tu pasillo,mi presencia estará contigohasta que maldigas haber nacido.Como si fuera una maldición,fantasmagórica aparición,voy a reventarte la viday la existencia de tu familia...Porque yo serétu peor pesadilla,porque yo serétu peor pesadilla.Yo te atormentaréde noche y de día,yo te asustaré,será espeluznante,eternamente te asustaré.Tú pasarás las noches en velaigual que yo seré un alma en pena,tu condena será, ¿recuerdas?Sentir el roce de mis cadenas.Como si fuera una maldición,fantasmagórica aparición,pagarás por tu mala vida,por tus maldades y tus mentiras...Porque yo serétu peor pesadilla,porque yo serétu peor pesadilla.Yo te atormentaréde noche y de díayo te asustaré,será espeluznante,eternamente te asustaré...Porque yo serétu peor pesadilla,no lo olvides,yo desde el infierno vendré a buscartepara que pagues todas tus maldadesy te suicides y que te pudrasen el infierno juntito a mí.