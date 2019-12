Cada gota d'aigua

Foto: mrjn Photography

Vista de l'exposició Foto: Diputació de Barcelona

Catorze recomana l'exposició La vida de l'aigua , que es pot visitar al 9-13 del carrer Verge de Montserrat, a Santa Susanna, del 17 de desembre de 2019 fins al 10 de gener de 2020.L'aigua és, probablement, l'element que més tenim en compte en el nostre dia a dia: en bevem tot just ens aixequem o abans d'anar a dormir, ens n'emportem una ampolla a la feina o a l'escola, la busquem desesperadament després de fer esport... I, no obstant això, les amenaces que l'envolten continuen sent l'elefant a la sala. Com afecta l'aigua l'amenaça del canvi climàtic? Què cal fer per aconseguir-ne una gestió sostenible?A través de diversos plafons a dues cares –en una, es descriu "L'aigua a la natura" i, en l'altre, "L'aigua a la ciutat"– i de propostes interactives, l'exposició La vida de l'aigua es fixa en el valor dels recursos hídrics tant per als ecosistemes fluvials com per al seu ús en la societat, a través de l'agricultura, el consum domèstic o la indústria.l'exposició La vida de l'aigua al carrer Verge de Montserrat, 9-13 (Santa Susanna).del 17 de desembre de 2019 al 10 de gener de 2020.