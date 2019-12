"A vegades no parlo amb ningú del matí fins a la nit, i a la nit no em surt ni la veu". Ho explica Mercedes, una bilbaïna de 89 anys, que ha participat, amb l'artista mexicà Rubén Orozco, a l'espot Invisible soledat del BBK. "Faré 89 anys, se't van morint els amics, la família. I et vas quedant més sola. Abans no ho patia tant perquè tenia la meva vida, però ara ja no la tinc."Aquesta escultura hiperrealista de Rubén Orozco es diu "L'última persona morta en soledat" i ha estat instal·lada al Paseo del Arenal de Bilbao per mostrar "no només com moltes persones moren soles, sinó l'abandonament social que pateixen abans de morir."