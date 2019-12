Foto: Facebook Astrud

Baja a la cafetería del campus con el corazón en un puño,sus colegas suspiran y lloran sus alumnos.Él tiembla como una hoja y le entra la risa flojay ahora llora, y ahora euforia, es Dioniso, una noria.Noam Chomsky se ha enamorado de ti,hace meses que Chomsky está loco por ti.Solo piensa en volar de Boston a Valenciay pasear contigo por el cauce del Turiahasta que tú le quieras.Él no tendría prisa y tendría paciencia,él tendría paciencia.Nadie sabe cómo llegó a tu páginapero pronto se hizo asiduo.Será por las cosas que escribeso tus fotos, o tus vídeos.Cuando piensa que te lleva más de cincuenta añosél querría no quererte, pero no puede evitarlo.Noam Chomsky se ha enamorado de ti,hace meses que Chomsky está loco por ti.No les coge el teléfono a los anarquistasni se acuerda jamás del programa minimistay solo quiere que le añadas en el Messenger.Se ha enamorado de ti,hace meses que Chomsky está loco por ti.Noam Chomsky.Noam Chomsky.