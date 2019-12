Love affairs make love

, Care Santos.

Lletres netes sobre fons llis, alguna paraula destacada en un color diferent. Si heu passejat per La Setmana del Llibre en Català, segur que us n'heu endut cap a casa alguna que us ha cridat l'atenció. Són les postals literàries de la Institució de les Lletres Catalanes, que publica des de 2007 dissenyades per Jordi Calvet. Des de llavors, n'ha editat tretze sèries més amb versos i frases de fins a 354 autors dels Països Catalans.Enguany, i pensant en la projecció de la cultura catalana a l'exterior, l' Institut Ramon Llull ha col·laborat en la traducció a l'anglès per editar una nova sèrie de postals que portin les paraules d'autors catalans, i amb elles la seva mirada al món, a diverses fires i festivals internacionals. Com són les paraules de Joan Brossa, Care Santos o Teresa Pàmies en anglès? Aquí les teniu."A l'oblit li calen anys per fer la seva feina"Una cultura només és viva en la mesura que és conflictiva", Manuel de Pedrolo.(Darrers diaris inèdits. Blocs 1988-1990. Barcelona: Edicions 62, 1992"He fet volar l'estel, ben alt, del meu anhel, i no l'has vist", Rosa Leveroni.(Presència i record, 1952)"Estimo tant la vida / que la faig meva / moltes vegades", Montserrat Abelló.(El blat del temps, 1986). "Perquè és en les relacions, i no en els llocs, allà on descansem"La vida se sent borda si no té quelcom que la desborda"Els amors fan l'amor, les històries la història.", Vicent Andrés Estellés.("Un amor, uns carrers" a Llibre de meravelles (1971). València: Tres i Quatre, 2003)No som res, / n’estic segur. / No som res, però hi ets Tu"I és que mai no ho diem tot perquè ens quedaríem buits"Torna a dins d'aquest món on el tacte és el llenguatge dels iguals", Lucia Pietrelli."Em plau escriure una cosa, dir-la, després llegir-la i fer-la", Joan Brossa."I la foscor s’il·luminà de sobte / perquè érem dos a contradir la nit", Joan Vinyoli.(Llibre d’amic, 1977)"Quan creia posar-hi una cuirassa també hi havia la meva pell"Hem superat tots els límits. S'imposa un retorn al desordre