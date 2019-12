El Sant Joan, un premi amb 40 anys d'història

Atorgament del Premi BBVA Sant Joan 2018 Foto: FACC-Berta Tiana

Najat El Hachmi en una de les trobades amb lectors de l'activitat Avui també és Sant Joan Foto: FACC

Gemma Lienas rep el Premi BBVA Sant Joan 2018 de mans del President del Parlament, Roger Torrent Foto: FACC-Berta Tiana

El Premi BBVA Sant Joan arriba enguany a la seva 40a edició. És un dels més ben dotats entre els certàmens en català, amb 35.000 euros lliures d'impostos per a l'obra guardonada, a més dels drets d'autor generats per la publicació, a càrrec d'Edicions 62, fet que ha afavorit la consolidació i projecció de noves veus de la literatura catalana. Alguns dels autors i autores l'obra dels quals ha rebut aquesta distinció són Gemma Lienas , Carme Riera, Baltasar Porcel, Jordi Coca, Ada Castells i Melcior Comes.Convocat actualment per la Fundació Antigues Caixes Catalanes amb el suport de BBVA, es va crear l'any 1981 per l'Obra Social de Caixa Sabadell amb l’objectiu de fomentar l'escriptura i la lectura en català, pensat en primer terme per a novel·les i ampliat posteriorment a totes les modalitats de prosa literària.La convocatòria del Premi BBVA Sant Joan està oberta a nous originals fins al 14 de febrer de 2020 , amb el mateix esperit obert i compromís amb la lectura i l'escriptura en llengua catalana.A més de la convocatòria del premi, la FACC i el BBVA aposten per l'acompanyament de les obres guanyadores i els seus autors en actes diversos programats en el marc de La Setmana del Llibre en català i a través de l'activitat Avui també és Sant Joan , que vol apropar-los als seus lectors d'arreu de Catalunya en trobades a la Xarxa de Biblioteques Públiques on escriptors guardonats i especialistes en psicologia comenten els valors i emocions que es destil·len de les històries publicades.El jurat del Premi BBVA Sant Joan sempre ha estat format per persones de reconeguda solvència en el món de les lletres, que han deliberat amb rigor i exigència i cada any incorpora el darrer autor guardonat, el que demostra la seva independència. En l'edició de 2019, Jordi Coca, Pere Gimferrer, Giuseppe Grilli, Gemma Lienas i Carme Riera, integrants del jurat, van declarar desert el guardó al qual optaven 45 originals, vetllant pel compromís contret històricament pel premi amb la qualitat literària com ja havia passat en les edicions dels anys 1987, 1991, 2002 i 2007.