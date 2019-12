Arriba el Nadal i és el moment d'agafar un avió per anar a veure l'avi i passar les festes plegats a casa seva. Les nenes enreden, juguen, però també s'adonen que l'avi està trist. És l'anunci nadalenc d'Apple, que té per banda sonora el tema Married Life, que el compositor Michael Giacchino va escriure per a la pel·lícula Up.La versió llarga de l'anunci en anglès:El fragment de la pel·lícula Up on apareix el tema Married Life: