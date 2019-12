Una mirada femenina a l'ecoart

«Mary Mattingly Pull», 2013 Foto: Museu de la Vida Rural

Catorze recomana el seminari Ecoart a través de la mirada femenina , que l'artista visual Ivana Larrosa impartirà al Museu de la Vida Rural de l'Espluga de Francolí en dues sessions: el proper divendres 13 de desembre, de 19 a 21 h i el dissabte 14 de desembre, de 10 a 19 h. L'activitat té un preu de 25€ i cal inscriure-s'hi prèviament (ho podeu fer a través del correu [email protected] o del telèfon 977 87 05 76).Aquesta proposta vol qüestionar, criticar i indagar en l'art mediambiental i ecològic participatiu, que es crea a través de disciplines com la performance, els estudis ambientals i d'altres disciplines socialment compromeses, mirant especialment al paper de diverses artistes femenines.El seminari presenta eines per desenvolupar estratègies per crear, realitzar i promocionar obres d'art, a través de pràctiques inclusives, sostenibles i socialment justes. És un seminari-col·loqui per a qualsevol nivell, des de principiant a avançat, dirigit a artistes, comissaris, treballadors culturals i a tothom qui estigui interessat en dissenyar un futur millor per a la comunitat amb el seu treball a través d'una perspectiva artística i cultural.seminari Ecoart a través de la mirada femenina, impartit per Ivana Larrosa.al Museu de la Vida Rural de l'Espluga de Francolí.el divendres 13 de desembre de de 19 a 21 h i el dissabte 14 de desembre de 10 a 19 h.