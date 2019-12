Palabras para Julia (per Rosalía)

La notícia hauria de posar de manifest l'autor de la música, Paco Ibáñez, que atorga a la peça la 'meitat' del seu atractiu, on paraules, notes i, fins i tot, gestos, encaixen de meravella. De totes les interpretacions que se n'han fet, la millor és la del mateix Paco Ibáñez, com sol passar. La de la Rosalia és notable, però la veu aguda, fina i fràgil, tant de moda actualment en la música popular, no encaixa amb el to greu —que no desesperançat— de la cançó.